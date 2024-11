Thesocialpost.it - Crisi dell’auto, dopo Volkswagen tocca a Nissan: taglierà 9 mila posti di lavoro nel mondo

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

annuncia una drastica riduzione della forzae della capacità produttiva. La casa automobilistica giapponese, terza più grande del Paese,dinele ridurrà la produzione del 20 percento. Il drastico ridimensionamento risponde a un calo delle vendite ben superiore alle aspettative iniziali, alladel mercato elettrico e alla forte concorrenza statunitense e cinese.Leggi anche: Via libera Ue ai nuovi dazi sulle auto elettriche made in Cina: Audi chiude la fabbrica di Bruxelles a febbraioPerdite preoccupantiLe nuove previsioni diper il 2024 sono tutt’altro che rosee: ricavi e utili operativi stimati al ribasso. In un comunicato ufficiale,ha dichiarato di trovarsi “di fronte alla gravità della situazione” e di aver avviato “misure urgenti per recuperare le prestazioni e creare un’azienda più reattiva e resiliente”.