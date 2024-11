Lettera43.it - Cosa sapere sullo sciopero dei mezzi dell’8 novembre senza fasce di garanzia

Si prospetta un venerdì nero per i trasporti in una settimana che, su questo fronte, è già stata abbastanza complicata. Dopo lodei treni di martedì 5proclamato in seguito all’accoltellamento di un capotreno a Genova, venerdì 8sarà il trasporto pubblico locale a scioperare. L’agitazione inizierà alle 5.30 e durerà 24 ore,di(era dal 2005 che non avveniva). Riguarderà tram, bus e metro in tutta Italia ed è stata proclamata unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna «per il rinnovo del contratto nazionale, la carenza di risorse, la mancanza di politiche di programmazione, la riforma del settore e la sicurezza sul lavoro». Nonostante, come detto, non siano previstedi, le singole aziende hanno comunque stabilito delleorarie in cui garantire i servizi minimi tramite l’impiego del 30 per cento del personale.