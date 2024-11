Ilfattoquotidiano.it - Condannati a 3 anni e 2 mesi gli aggressori di Piero Longo, ex avvocato di Berlusconi. L’hanno preso a calci e pugni nell’androne di casa

PADOVA – Avevano aggreditodil’, già parlamentare di Forza Italia, il penalista padovano che è stato uno dei difensori storici di Silvio. Il giudice monocratico del Tribunale, Vittoria Giansanti, ha accolto la richiesta del pubblico ministero Roberto D’Angelo e ha condannato la coppia che aveva affrontato in modo veemente il legale, colpendolo conaveva estratto una pistola e sparato due colpi, così i malintenzionati si erano allontanati, portando con sé l’arma, poi sequestrata dalla Polizia. Il giudice ha inflitto una pena di 3e 2di reclusione sia all’elettricista Luca Zanon di 52che all’allora sua fidanzata, la commercialista Silvia Maran di 50. Per entrambi è scattata l’interdizione per cinquedai pubblici uffici.