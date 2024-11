Ilfattoquotidiano.it - Concordato preventivo tra fisco e partite Iva, Leo ha perso la scommessa e lo Stato rischia di perdere gettito invece di guadagnarci

Ilbiennale, cavallo di battaglia del viceministro Maurizio Leo, èun flop. E non solo perché gli incassi che arriveranno dal patto traIva, stando ai primi “carotaggi” ufficializzati via Sole 24 Ore, si fermano sotto le attese del governo e sotto le stime originarie del Mef, azzerate quando la maggioranza ha deciso di spalancare le porte del nuovo strumento anche ai probabili evasori. Peggio ancora, Leo halasu cui si basava l’intera architettura del. Preso atto che l’Agenzie delle Entrate non ha le forze per fare sufficienti controlli, il tributarista e deputato di Fratelli d’Italia contava di combattere l’evasione “tendendo la mano” ai contribuenti infedeli e portandoli gradualmente a dichiarare di più. I numeri mostrano però che solo una piccola minoranza di quella platea ha aderito.