Tpi.it - Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, le prime parole dell’influencer: “È una bella persona, sono felice”

Leggi l'articolo completo su Tpi.it

, leusciti allo scoperto la notte di Halloween durante la quale siscambiati anche un bacio prontamente immortalato in una foto.A rivelare i dettagli di quella serata, ma anche lesulla sua nuova relazione, è il settimanale Oggi.Secondo il magazine, la sera del 31 ottobre “è arrivato a CityLife alle 19, poco prima che rientrassero i figli, e si è lasciato truccare da lei per la notte dei fantasmi”.“Alle 21.30usciti insieme per andare al party organizzato al Maka loft, allo Scalo Farini, dove hanno ballato e festeggiato mischiati alla folla sino alle 3 del mattino, quandorispuntati sotto il super attico, diretti a casa”.