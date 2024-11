Calciomercato.it - Caso Manolas, penalizzazione Napoli: spunta anche la data

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

L’indagine sull’acquisto del difensore greco può portare ad una sanzione per il club partenopeocon punti tolti in classificaLe vicende giudiziarie tornano a prendersi la scena in Serie A. Questa volta è il presidente delAurelio De Laurentiis a dover fare i conti con l’attività dei magistrati.la(LaPresse) – Calciomercato.itLa Procura di Roma ha chiuso il fascicolo relativo all’acquisto dida parte degli azzurri ed ora il patron rischia il processo per falso in bilancio. Questa l’accusa sui quali stanno lavorando gli inquirenti nella Capitale,se dai legali di De Laurentiis continuano ad arrivare segnali di tranquillità. Il numero uno del club campano si è detto pronto a farsi ascoltare per chiarire l’intera vicenda e gli avvocati attendono ora le carte per capire su quali basi si fondano le presunte accuse.