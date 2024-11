Inter-news.it - Calvarese: «Intervento di Sommer su Merino da rigore. Il motivo!»

Gianpaolosi è espresso sul contatto tra Yanne Mikelin area di, non fischiato da István Kovács. Secondo l’ex arbitro, sarebbe stato giusto fischiare ilai Gunners.IL RAGIONAMENTO – Gianpaoloha spiegato a Prime Video ilper cui, secondo lui, sarebbe stato giusto assegnare ilall’Arsenal per il presunto fallo di Yannai danni di Mikel. Questo il suo commento: «Il fatto cheabbia sfiorato la palla, secondo me, lo salva dal VAR. In Europa la soglia del VAR è più alta rispetto a quanto accade in Italia. Se pensiamo all’disu N’Zola, che ha portato nello scorso anno alla concessione delalla Fiorentina, mi sento di dire che quello di stasera è molto piùrispetto a quell’episodio.