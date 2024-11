Sport.periodicodaily.com - Cagliari vs Milan: le probabili formazioni

Gara valida per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Tre punti da prendere sia per i rossoneri, che non possono staccarsi ancora dal vertice, che per i sardi per uscire dalla lotta salvezza.vssi giocherà sabato 9 novembre 2024 alle ore 18 presso la Unipol Arena.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI sardi sono in un periodo altalenante con le prime 5 giornate disastrose, dove hanno collezionato tre sconfitte e due pareggi. Poi la ripresa con due vittorie, contro Torino e Parma, e il pareggio in trasferta contro la Juventus. Adesso un nuovo passo indietro con tre sconfitte consecutive. Per la squadra di Nicola è tornata nuovamente nella mischia perla lotta per non retrocedere con l’obbligo di fare punti pesanti.I rossoneri viaggiano sulle ali dell’entusiasmo per l’impresa compiuta in Champions in casa del Real Madrid, ma adesso devono tornare a concentrarsi sul campionato dove la situazione non è delle più rosse.