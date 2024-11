Lanazione.it - Bibbiena, la biblioteca Giovannini aperta anche di sera con tante iniziative

Arezzo, 7 novembre 2024 – Ladicon. Francesca Nassini, Assessora alla Cultura: “Abbiamo rivoluzionato il modo di pensare e di vivere la. Letture, certamente, ma molto altro perché ladeve essere un fuoco creativo sempre acceso che produce cultura”. Grazie a un progetto dell’Assessora alla cultura Francesca Nassini, iniziato ormai qualche anno fa, lasta prendendo un posto centrale nel cuore e nei calendari dei bibbienesi, manel centro cittadino di cui è diventato il cuore pulsante. Nassini la definisce così: “Un luogo di cultura, di socialità fatto con l’amore per i libri, la lettura, i viaggi immaginari, i racconti. Ma fattadi nuove frontiere inesplorate come i giochi di ruolo, i giochi da tavolo per giovani adulti, i corsi e le letture animate.