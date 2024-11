Bagnoletto, un flash mob contro la nuova antenna

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

“C’è chi baratta la propria salute e quella dei vicini per due spicci di vil denaro e chi lottagli assassini del profitto. “No” non è solo uno slogan, ma dentro c’è tutta la rabbia dei cittadini che nel nome del progresso vedono schiacciare il proprio diritto alla salute dalle multinazionali e dai Governi complici. Sabato 9 novembre 2024 alle ore 10:30, per questo, saremo in via Carlazzo 11 per manifestarela realizzazione della stazione radio base ele lobbies della telefonia. Un palo metallico fisso a terra alto 27 metri al quale saranno ancorate 12 antenne (6 Tim e 6 Vodafone), 2 parabole e 24 ripetitori, è ciò che vedranno sorgere tra poco i residenti di fronte le loro case, che si deprezzeranno improvvisamente”: Lo dichiara il Presidente del Comitato di Quartiere, Marco Fagnani.