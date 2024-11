Ilrestodelcarlino.it - Automotive, ora un piano europeo

"La questione delle limitazioni definite a livello, col green deal, doveva essere accompagnata già da molti anni da una serie di interventi per rendere sostenibile, dal punto di vista sociale e industriale, questo passaggio tecnologico epocale". Così il segretario nazionale Fim Ferdinando Uliano l’altro giorno a Modena. "Tutto quello che non è stato definito a livelloe non è stato per nulla affrontato in Italia lo ha fatto – continua Uliano – la Cina con un approccio sistematico all’elettrico: i cinesi hanno operato per la dotazione delle infrastrutture (batterie, semiconduttori, elettronica per la connettività), per la guida autonoma". Il risultato, sottolinea il sindacalista, "è che la Cina è in surplus produttivo sull’elettrico e sta aggredendo i mercati europei con una vera operazione di dumping.