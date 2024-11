Atletico | Il derby con il Real appare nell’anteprima della sfida contro il Ludogorets

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

2024-11-06 21:00:45 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a propositomassima divisione iberica:L’Athletic gioca questo giovedì a Razgradilin una partita con premio per i leoni, che vincendo, oltre a restare imbattuti, farebbero un passo da gigante verso il passaggio del turno. Tuttavia, nel Prima del duello continentale c’è stata anche la parentesi di Athletic-Sociedad: La classica del calcio basco è in programma il 24 novembre, ma la necessità di trovare una data anticipata per la partita Jove Español-Sociedad Copa ha portato la RFEF a chiedere alla Liga di rinviare il. Se la nuova data dovesse verificarsi, sarebbe il 18 o il 19 dicembre, in una zona infrasettimanale e con un calendario molto fitto per l’Athletic.Il club biancorosso non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito, ma la conferenza stampa di Valverde ha offerto più di un indizio su quale sarà la posizione dell’Athletic.