Appuntamento a Natale la spiegazione del finale

, ladel(Meet Me Next Christmas) di Netflix include un emozionante triangolo amoroso che lascia gli spettatori indovinare fino alla fine chi sceglierà Layla. La commedia romantica di Netflix inizia con Layla che va all’aeroporto e il suo volo viene cancellato. Si reca nella lounge dove incontra un uomo di nome James. Dopo aver sviluppato un legame romantico, lui le propone di incontrarsi il prossimoal concerto dei Pentatonix – tradizione annuale di Layla – se sono single.Un anno dopo, Layla scopre che il suo ragazzo la tradisce e decide che è il destino. L’universo le dice di incontrare James al concerto dei Pentatonix, ma quell’anno non ha preso il biglietto perché il suo ragazzo voleva vedere Macklemore. Per avere aiuto, si rivolge a un personal concierge di nome Teddy, che deve renderla felice se vuole mantenere il suo lavoro.