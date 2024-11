361magazine.com - 7 Novembre, giornata del Retinolo: l’omaggio all’ingrediente protagonista della skincare

Con quasi 30 anni di expertise nella formulazione di questo ingrediente attivonel mondocosmetica, il brand celebra ilcon unadedicata e uno speciale focus sui prodotti più amatiIl 7, RoC®, marchio supportato da oltre 150 studi clinici e più di 65 anni di ricerca sulla salutepelle approvata dai dermatologi, celebra ladel, proclamata per la prima volta negli Stati Uniti dal brand nel 2021. Conosciuta per il suo ruolo pionieristico nella stabilizzazione del, RoC è stata il primo brand dia rendere questo potente ingrediente anti-età accessibile per l’uso quotidiano. “Ilè uno degli ingredienti più studiati ed efficaci nella curapelle per ridurre i segni visibili dell’invecchiamento, e RoC è stata pioniera nel rendere questo potente ingrediente accessibile a tutti”, spiega il dottor Mark Strom, dermatologo certificato.