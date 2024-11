Lanazione.it - Weekend di successi e sfide per le giovanili del Pisa Sporting Club

, 6 novembre 2024 - Ilcalcistico delledelha visto brillare la squadra Primavera, che ha conquistato una netta vittoria casalinga contro la Ternana con il punteggio di 2-0. Grazie a questa affermazione, i giovani nerazzurri si confermano in piena corsa per i playoff, mantenendosi a poca distanza dal Frosinone, che occupa la vetta della classifica di Primavera 2. Questa vittoria riporta fiducia e ottimismo tra le fila della squadra, che continua a mostrare solidità e determinazione nella lotta per le posizioni di vertice. Settore maschile: una settimana tra luci e ombre. Accanto alla brillante prestazione della Primavera, il settore giovanile maschile delha vissuto una settimana dal bilancio altalenante. Tra le squadre impegnate contro avversarie di livello, l’Under 16 è uscita sconfitta di misura contro la Juventus con un combattuto 1-0, mentre l’Under 15 ha ceduto alla stessa avversaria per 4-1.