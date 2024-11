Ilfattoquotidiano.it - Vittoria Trump, entusiasmo di Orban, Netanyahu e Meloni. Macron chiama Scholz: “Rafforziamo i nostri legami”

Prime reazioni alla netta affermazione elettorale di Donald. Dai fronti di guerra esulta il premier israeliano Benjaminche si è congratulato con il vincitore per il “più grande ritorno della storia”. Ladisegna “una forte ripresa della grande alleanza” con Israele, ha afferma. Si congratula pure il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, per la sua “impressionante”alle elezioni presidenziali americane. Lo afferma una nota della presidenza di Kiev. Zeklensky si augura che ladi“aiuterà l’Ucraina ad ottenere una pace giusta”. “Mi sono appena congratulato con Donaldper la sua elezione a Presidente degli Stati Uniti. La sua leadership sarà ancora una volta fondamentale per mantenere forte la nostra Alleanza. Non vedo l’ora di lavorare di nuovo con lui per promuovere la pace attraverso la forza della Nato”m scrive su X il segretario generale della Nato Mark Rutte.