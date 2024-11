Game-experience.it - Virtua Fighter, SEGA ha confermato lo sviluppo di un nuovo capitolo

Leggi tutto su Game-experience.it

hache è attualmente inundi, con i giocatori che potranno di conseguenza gustarsi in futuro ungioco della serie di combattimento. A condividere questa importante novità è stato direttamente Justin Scarpone, capo della divisione transmedia del publisher giapponese, affermando le seguenti dichiarazioni nel corso di una nuova intervista con VGC: “Al momento abbiamo una serie di titoli inche rientrano nella categoria dei giochi rivolti ai nostalgici, che abbiamo annunciato l’anno scorso ai The Game Awards. Crazy Taxi, Jet Set Radio, Streets of Rage, Shinobi e unin fase di. Tutto questo è molto entusiasmante. In alcuni casi, poi, stiamo realizzando anche delle serie animate e dei film live action per completare queste roadmap.