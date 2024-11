Liberoquotidiano.it - "Vince il capitalismo dell'infosfera, attenti a quell'uomo": Melandri, supercazzola e terrore su Musk | Video

, anzi stra, Donald Trump. Spazzata via Kamala Harris nelle elezioni americane. Nessun testa a testa, così come spacciavano quasi tutti i sondaggi. Una vittoria nettissima. Un trionfo,o del tycoon, che terrorizza le sinistre mondiali, che spendono toni tra il catastrofisti per spiegare quanto è accaduto. Del voto a stelle e strisce, ovviamente, se ne parla anche a L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7, il tutto nel day-after, mercoledì 6 novembre. Ospite in studio ecco Giovanna, piddina doc ed ex ministro'Ambiente. Quando il conduttore le chiede se si attendeva una vittoria del tycoon, replica: "No, non me la aspettavo questa vittoria così schiacciante. Non c'era stato un sondaggio che non avesse detto che erano a un'incollatura". Premette.