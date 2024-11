Va al lavoro e dimentica la figlia di 2 anni in auto | la trovano morta

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Una terribile tragedia ha colpito una intera comunità: una bambina di dueha perso la vita dopo essere statata indal padre, che si era recato al. L’incidente è avvenuto ieri, quando l’uomo, anziché accompagnarla all’asilo come previsto, si è diretto direttamente al, lasciando involontariamente la piccola sui sedili posteriori. Solo verso mezzogiorno si è reso conto dellanza, ma era ormai troppo tardi. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia nazionale, il fatto è successo a Valencia, la bambina è rimasta chiusa nell’parcheggiata in strada a Castellón de la Plana per almeno cinque ore, sola e senza alcun modo di uscire. Quando il padre è tornato al veicolo, ha scoperto il dramma e ha chiamato immediatamente i soccorsi, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.