Sport.quotidiano.net - Un gioiellino gambiano per il Rimini: "È giovane, ma vede la porta"

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

la conosce già bene, proprio come i nuovi compagni. Perché Sulayman Jallow in Romagna va a scuola e gioca a pallone già dallo scorso anno. Un lungo iter lo ha accompagnato fino al giorno del tesseramento, la scorsa settimana. Ha 17 anni e in Italia dal suo Gambia c’è arrivato con un sogno. Come succede a tanti. Alo hanno conosciuto, lo hanno studiato e in quel ragazzino arrivato da tanto lontano hanno visto qualcosa di interessante. "È venuto per qualche giorno di prova – racconta il direttore tecnico dei biancorossi Antonio Di Battista – e sicuramente in lui abbiamo subito visto un potenziale". Ma per arrivare al tesseramento l’iter non è lungo. Ma lunghissimo. "La normativa per gli extracomunitari – spiega – dice che non puoi essere tesserato se prima non hai almeno frequentato un anno di scuola in Italia.