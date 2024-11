Notizie.com - Trump torna alla Casa Bianca, cosa succede adesso in Medio Oriente e in Ucraina? Gli scenari possibili

Donaldtrova un mondo profondamente cambiato rispettoprima presidenza Usa. Come affronterà le guerre ine in? Donaldè il 47esimo presidente degli Stati Uniti d’America. Il primo a ricoprire due mandati presidenziali non consecutivi dopo il dem Stephen Grover Cleveland a fine ‘800. Il primo con una condanna penale e anche il presidente più vecchio a insediarsi a 78 anni. Dopo una lunga notte di spogli, da cui, come ha dichiarato, “non sarei mai dovuto andare via”.ine in? Gli(Ansa Foto) – notizie.comA scrutinio ancora in corso, è proiettato a vincere anche il voto popolare. E per un candidato repubblicano non accadeva dal 2004 con George W.