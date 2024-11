Lanotiziagiornale.it - Trump si riprende gli Usa, Giorgia è già pronta a baciare la pantofola al nuovo presidente

Archiviato il voto americano, il mondo intero – l’Unione europea in testa – si chiede se e come cambierà la postura internazionale degli Stati Uniti. Del resto lo scenario mondiale, tra i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente e l’incubo di una crisi nell’Indo-Pacifico, è a dir poco incandescente e quindi tutti si chiedono quali siano le intenzioni di Donald. Come ha spiegato l’esperto di geopolitica Elia Morelli a La Notizia, non c’è da aspettarsi un cambiamento drastico e repentino nella politica estera degli Usa, ma sul lungo medio e periodo le cose potrebbero evolvere. Dall’Ucraina al Medio Oriente, la posizione diSe c’è qualcosa di certo è che il tycoon continuerà a fornire il proprio supporto alla crociata del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, per ridefinire gli equilibri del Medio Oriente.