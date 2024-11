Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-11-2024 ore 09:00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori su via Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto nelle due direzioni frequente la formazione di rallentamenti nelle ore di maggiorlavori di potatura in via di Tor comportano riduzione di carreggiata in base all’ avanzamento dei lavori tra via di Boccea & via dei Casali di Torrevecchia termine interventi previsto per il prossimo 15 novembre lavori di riqualificazione del deposito di Porta Maggiore fino al prossimo primo dicembre le linee 258 viaggeranno integralmente su bus in Viale Trastevere per lavori notturni ed esclusione del venerdì e del sabato attivo dalle 22 alle 5 un divieto di transito su entrambe le carreggiate laterali del tratto tra Piazza Ippolito Nievo e Piazza Giuseppe Gioacchino Belli attenzione alla segnaletica maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito