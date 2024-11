Nerdpool.it - The Penguin – Il finale si dirige verso una conclusione straziante?

Qualcosa ci è stato chiaro sin dal primo episodio di The, ed è che la serie spin-off di The Batman è destinata a una fine deprimente. Molto rapidamente nel primo episodio del Pinguino, l’Oz Cobb di Colin Farrell inizia a fare i primi passi per scalare la scala della malavita di Gotham. Questo è stato telegrafato negli ultimi minuti di The Batman stesso, ma quello che abbiamo visto nel primo episodio di Theè che non aveva un grande piano. Entra Vic, interpretato sapientemente da Rhenzy Feliz, che offre a Oz qualcosa di cui non si rendeva conto di aver bisogno, un amico e un confidente. Ora, sei episodi dopo, con un episodio di Therimasto, sono aumentate le chances che Vic morirà e che sarà Oz a farlo fuori. L’ultima teoria di The: Oz ucciderà Vic nelDa quando Oz e Vic si sono incontrati nel primo episodio di The, era chiaro che Oz stava usando un carattere, cercando di apparire come se fosse allo stesso livello con i suoi ricordi di Rex Calabrese della sua giovinezza.