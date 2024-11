Tpi.it - Sondaggi politici elettorali oggi 6 novembre 2024: Fdi supera il 30%, calano Pd e M5S. Tornano a crescere Italia Viva e +Europa

Leggi tutto su Tpi.it

– Fdiil 30%,Pd e M5S: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Euromedia Research per il programma Porta a Porta. Secondo la rilevazione, infatti, il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,4 per cento rispetto alo precedente e sale, così, al 30,4%. Fratelli d’guadagna ulteriore terreno sia sui partiti dell’opposizione che su quelli del centrodestra. Il Partito Democratico, infatti, cala dello 0,4% e scende al 22,8 per cento. Va peggio al Movimento 5 Stelle che perde oltre mezzo punto percentuale (-0,6%) arretrando all’11 per cento. La Lega cala dello 0,1 per cento ed è ora all’8,7% mentre Forzaarretra dello 0,4% scendendo, così, all’8,6 per cento.