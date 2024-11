Iltempo.it - "Separazione delle carriere è nostro dovere". La promessa di Nordio

«Sullaabbiamo un mandato degli elettori e questa riforma non è undiritto ma è un». Così il ministro della Giustizia Carlointervistato al Salone della Giustizia. «Nel momento in cui viene adottato un codice anglosassone, come è successo in Italia, laè una conseguenza inevitabile», aggiunge il ministro. In caso contrario «il sistema si inceppa - prosegue - e infatti da noi il sistema si è inceppato». Poi il riferimento diretto ai continui scontri tra politica e magistratura. «In un Paese liberale i magistrati non dovrebbero criticare le leggi e i politici non dovrebbero criticare le sentenze. Gli uni criticano gli altri e bisognerebbe capire chi per primo debba fare un passo indietro per la riconciliazione».