Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “MOFO”, il nuovo singolo di Montecreesto

Leggi tutto su Spettacolo.periodicodaily.com

” è ildi, in uscita oggi 6 novembre 2024, che affronta il tema della mascolinità tossica, sfidando gli stereotipi maschili e promuovendo l’accettazione emotiva. Ildiè “” Oggi 6 novembre arriverà in digitale “” (Magma / Bollettino Edizioni Musicali), ildel cantautore e polistrumentista napoletano. Questo brano affronta tematiche importanti legate alla mascolinità tossica presente nella società contemporanea, un retaggio culturale che spinge molti uomini a reprimere le proprie emozioni, generando un profondo senso di smarrimento che può avere conseguenze drammatiche. “Le mamme piangono, i figli non ci riescono, cercano la strada di casa, lasciando i sogni per strada” Un Messaggio di Consapevolezzautilizza una combinazione di italiano e dialetto napoletano per denunciare comportamenti disfunzionali tipici dell’universo maschile.