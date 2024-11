Tvzap.it - Pier Silvio Berlusconi, la pessima notizia per lui è appena arrivata

Leggi tutto su Tvzap.it

News tv., laper lui è. Grande ritorno ieri sera, 5 Novembre 2024, su Canale 5 de La Talpa, il reality show dove i partecipanti devono collaborare per completare varie sfide fisiche e mentali per accumulare un premio significativo per il vincitore. Uno di loro, tuttavia, è “la Talpa”, un agente doppiogiochista ingaggiato dai produttori per sabotare il gruppo. Alla guida del programma Diletta Leotta. Le aspettative in termini di ascolti erano altissime, ma qualcosa sembra essere andato storto. (Contninua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “La Talpa”, la vip già eliminata: neanche il tempo di iniziare (VIDEO) Leggi anche: “La Talpa”, la nuova edizione comincia malissimo: le anticipazioni (VIDEO) Leggi anche: Torna su Canale 5 “La talpa 2024”: concorrenti, location e novità Leggi anche: “La Talpa”, programmazione a rischio: cosa succede, ascolti flop per “La Talpa”: crolla Canale 5aveva grosse aspettative in termini di share con il debutto su Canale 5 della nuova stagione de La Talpa, il reality show condotto da Diletta Leotta.