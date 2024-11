Ilfattoquotidiano.it - Paura per il tennista Taylor Fritz, un ladro tenta di entrare in casa e lui si difende con la racchetta: “Di tutte le armi, quest’uomo afferra proprio quella”

Attimi di spavento per ilamericano. L’atleta, numero sei della classifica ATP e finalista degli US Open contro Jannik Sinner, ha subito untivo di rapina nell’appartamento in cui soggiornava con la sua fidanzata, Morgan Riddle, a Londra. Durante la notte, infatti, la coppia ha sentito qualcunore di digitare il codice necessario pernellache avevano prenotato con Airbnb. Curioso iltivo dello statunitense di sventare le intenzioni del malvivente:, infatti, per provare arsi da un’eventuale aggressione, ha impugnato la sua, poi si è affacciato al balcone, quasi a voler avvisare e minacciare il. Per fortuna, non c’è stato bisogno di ricorrere alla violenza, dal momento che il malintenzionato è fuggito, forse perché ha sentito dei rumori provenienti dall’appartamento.