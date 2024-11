Unlimitednews.it - OPES presenta i risultati del progetto Sports Community

ROMA (ITALPRESS) – L'utilizzo dello sport come strumento di politiche sociali. È questo l'obiettivo didiItalia volto a realizzare partnership e alleanze per lo sport e le città con l'obiettivo di ricercare soluzioni per il benessere dei cittadini attraverso la pratica sportiva. Un'iniziativa che è stata realizzata anche grazie al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un contributo fondamentale, quello delle istituzioni.