Liberoquotidiano.it - "Ne manca solo uno". Trump, è già mezza vittoria. Effetto "Justice" sul Senato: dalla Virginia la svolta?

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Il governatore repubblicano della West, Jim, è stato eletto alfederale, conquistando il seggio occupato dall'indipendente Joe Manchin. Lo scrive l'emittente Nbc News nelle sue proiezioni preliminari, confermando unagià anticipata che porta il Partito repubblicano a unseggio di distanza dal controllo del. E' la seconda posta in palio di questo lunghissimo election day americano. Gli elettori sceglieranno nonil 47esimo presidente degli Stati Uniti tra il repubblicano Donalde la democratica Kamala Harris, ma rieleggeranno anche la Camera dei Rappresentanti nella sua totalità e un terzo del. Chi controllerà quest'ultimo, avrà una bella fetta di potere in mano, decisivo per condizionare l'operato del presidente, di qualsiasi colore esso sia.