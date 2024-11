Napoli-Atalanta | l’analisi di Iannanto sulla direzione di Doveri

Leggi tutto su Terzotemponapoli.com

Prestazione sottotono degli azzurri di mister Conte al Maradona contro l’affidata ache, senza fare niente di straordinario, ma giocando con ordine e convinzione tattica, bissa lo 0-3 della passata stagione. 1º Lukaku e Hien si trattengono ma l’arbitro fischia per la Dea. 11º Di Lorenzo trattiene Lookman. Giusto il fischio. 12º Politano intercetta con la mano un passaggio degli avversari, manon lo ravvisa. 15º Pasalic atterra da dietro Kvaratskheliatrequarti. C’era il giallo che non esce. 18º Kolasinac difende palla su Anguissa e poi va giù. Il fischio ci può stare. 20º Zappacosta va giù e ferma il pallone di mano da terra ad Olivera che stava andando via. Manca il giallo per l’esterno atalantino. 22º Anguissa in contrasto su Edersontrequarti.