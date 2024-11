Metropolitanmagazine.it - Lutto nel mondo del cinema, è morto l’attore Fabio Sartor: aveva 70 anni

Si è spento, attore e consigliere d’amministrazione del nuovo Imaie per il settore audiovisivo. Era nato a Castelfranco Veneto il 12 ottobre 1954. Il nuovo Imaie (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori) per il settore audiovisivo ha dato la notizia dedicando un post su Instagram all’artista. Si è spentoPhoto Credits: Il Gazzettino, consigliere d’amministrazione del nuovo Imaie (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori) per il settore audiovisivo. Il Nuovo Imaie ha dato la notizia su Instagram dedicando un post all’artista scomparso: “È stato un attore di grande carisma che, con la sua indiscussa professionalità ha spaziato tra ildel teatro, della televisione e del, anche in grandi produzioni internazionali.