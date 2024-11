LIVE – Inter-Arsenal 2-0 Youth League 2024 2025 DIRETTA

Leggi tutto su Sportface.it

Latestuale di, match valevole per la quarta giornata della fase campionato di. La squadra nerazzurra sta disputando un grandissimo torneo e fin qui ha già conquistato tre vittorie in altrettante partite, per questo motivo non ha intenzione di fermarsi e spera di incrementare il proprio bottino battendo anche gli inglesi. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 6 novembre alle ore 14:30. Sportface.it seguirà l’evento attraverso untestuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA F52-0 (8? De Pieri, 41? Spinaccè) 59? – ESPULSO MALDINI KACURRI! Rimane in 10 uomini l’per la doppia ammonizione del suo centrale difensivo! 52? – Ammonito Cocchi per una trattenuta 47? – Due cambi all’vallo nell’: dentro Julienne e Kamara per Casey e Salmon 46? – Al via la ripresa! FINE PRIMO TEMPO 45? – 1? di recupero 45? – Un giallo per parte: ammoniti Thiago Romano e Nichols 41? – RADDOPPIO DELL’! Spinaccè fa 2-0 con un gol stupendo da lontanissimo! 30? – Prende coraggio ora l’e si fa vedere dalle parti di Zamarian: il colpo di testa di Kacurri però è fuori misura 22? – TOPALOVIC! Botta da fuori, palla a lato di un soffio! 14? – Ammonito Kacurri per un fallo su Spinaccè 12? – Berenbruch! Mancino a giro del fantasista dell’, palla non lontana dall’incrocio dei pali 8? –IN VANTAGGIO! De Pieri sblocca la sfida con il colpo di testa sul primo palo su cross di Cocchi: è 1-0 per i nerazzurri! 4? – BERENBRUCH! Doppia occasione per i nerazzurri, miracolo di Martin! 1? – Fischio d’inizio: via alla sfida! 14.