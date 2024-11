Oasport.it - LIVE Inter-Arsenal 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: cresce la manovra dei gunners

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30? Tentativo di Trossard, destro velleitario da 35 metri, largo rispetto ai pali di Sommer. 28? Merino a un soffio dall’0-1. Il numero 18 viene colpito da Sommer che esce e colpisce l’iberico, travolgendolo. 26? Squillo di Saka: l’inglese punta Bisseck in area e calcia: sinistro debole incassato da Sommer. 25? Si distende l’: Martinelli cavalca il binario sinistro e cerca il centro dell’area di rigore: disinnesca di testa Bisseck. 24? Discesa di Bisseck sulla sinistra: imbeccato da Taremi, il numero 31 sterza male e non riesce a servire Dumfries, libero sulla corsia destra. 22? Tanto agonismo in campo: Merino entra duro su Taremi, poi Timber replica su Frattesi, zona quarto uomo. 21? White cerca Saka in ampiezza sulla destra: pallone lungo e scortato all’uscita dal lavoro di copertura di Bisseck.