La storia di Angelica Manna commuove il web

CAMBIARE VITA SI PUÒ. BASTA VOLERLO CON TUTTE LE FORZE. MA OCCORRE ANCHE RIVOLGERSI AD UN TEAM DI ESPERTI. Epuò dirlo a gran voce, perché grazie al format Immersive 21 ( Cambiare Vita in 21 Giorni ) elaborato dal mental coach Raffaele Grimaldi è riuscita nel suo intento. Infatti, infermiera napoletana affetta da sclerosi multipla, nell’arco di sei mesi ( da marzo 2024 a settembre 2024 ) è riuscita a perdere 40 kg con l’aiuto di Raffaele Grimaldi. Un traguardo scandito da delle tappe che ancora tra l’altro prosegue che le ha portato giovamento alla sua malattia. Come lei stessa ha dichiarato: “Immersive 21 è un programma rivoluzionario in quanto ti coinvolge sia dal punto di vista psicologico, dell’alimentazione, del fitness, e ha come focus te stesso”. Immersive non è un programma definito a priori, ma viene adattato a seconda delle reazioni psicologiche, corporee e fisiologiche del paziente.