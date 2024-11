Ilrestodelcarlino.it - La scomparsa di Giorgio Campana. Dal team a due ruote a direttore di gara. Era un’autorità nelle competizioni

"Fino a 4 anni fa prendeva ancora la macchina e andava a dirigere le gare all’ autodromo di Imola", raccontano i figli di, morto ieri a 88 anni. Se n’e’ andato un altro di quei personaggi monumento del mondo dei motori non solo cittadino perché è stato uno dei piu’ apprezzati direttori did’Europa per quasi mezzo secolo. "Io ero uscito dalla Mobidelli perché’ ero stato chiamato dalla MotoB e con una 175 correvo nel suo- ricorda Enzo Lazzarini -. Me lo ricordo come un uomo simpatico e con la battuta sempre pronta. Poi da quando divennediera diventato più serio, studiava ed andava spesso a Roma a sostenere gli esami. Era stimatissimo". Un personaggio di rilevanza internazionale nel suo campo tanto che ieri i vertici del circuito di Imola gli hanno dedicato un lungo ricordo e fino al 2019 i dirigenti dell’ autodromo romagnolo venivano spesso a Pesaro per mangiare con lui da Bitti, in via Cavour poco distante da quella via Luca della Robbia dove la famiglia gestiva un’ autocarrozzeria.