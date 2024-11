Ilfattoquotidiano.it - “Investimenti truffa”, sequestro da 18 milioni a broker che era stato citato in giudizio da Luca Cordero di Montezemolo

Lo scorso marzo una presuntaera emersa perché c’era stata una importantissima richiesta di risarcimento. Oggi emerge che ilDaniele Migani (a cuidiaveva chiesto 50di euro citando ina Londra lui e un altro) ècolpito da unda 18di euro, eseguito dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza su ordinanza del giudice per le indagini preliminari Teresa De Pascale nell’inchiesta del pm Giovanni Polizzi. Tra le presunte vittime del, che avrebbero perso soldi seguendo le sue indicazioni sufinanziari, ci sarebbe anche il designer di auto Giorgetto Giugiaro, oltre ad altri imprenditori di vari settori, tra cui farmaceutico e moda. Le indagini, spiega la Procura di Milano, “hanno permesso di accertare come nella fase di procacciamento dei clienti venisse falsamente presentata l’attività finanziaria svolta dal gruppo come un servizio legittimamente erogato in Italia“.