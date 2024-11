Ilveggente.it - Inter-Arsenal, Champions League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Leggi tutto su Ilveggente.it

è una partita valida per la quarta giornata die si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv,. L’è l’unica italiana che, basandoci sulla classifica attuale, sarebbe già qualificata agli ottavi di finale senza dover disputare lo spareggio. I nerazzurri hanno 7 punti e sono settimi, due gradini sopra il loro prossimo avversario, l’, che al momento ha una differenza reti peggiore. Ma dove c’eravamo lasciati? L’ultima uscita dei campioni d’Italia in carica inera stata a Berna, contro il modesto Young Boys. La squadra di Simone Inzaghi ha preso come dai tre punti ma quanta sofferenza, visto che la rete che ha deciso la partita l’ha realizzata Thuram in pieno recupero (0-1).– Il Veggente (Ansa)In precedenza l’aveva distrutto la Stella Rossa a San Siro (4-0) e conquistato un punto d’oro contro il City a Manchester dopo aver pareggiato 0-0.