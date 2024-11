Ilrestodelcarlino.it - Incendio in via Fondazza a Bologna, a fuoco l’istallazione dello street artist MacKenzie

, 5 novembre 2024 – Attimi di paura per i residenti di viaquando un’istallazioneica ha presoincendiando anche il portico sovrastante. È accaduto nel tardo pomeriggio, verso le 18 di fronte al laboratorioico situato agli inizi della via, dove era esposta l’operaGiovanni Elmi, in arte. L’a, che al momento dell’non era presente nell’atelier, è stato allarmato dal vicinato e alcuni commercianti della zona che, dopo aver sentito degli scoppi ‘simili a quelli di un petardo’, sono accorsi con l’estintore spegnendo le fiamme ormai divampate fino al primo piano del palazzo. Per fortuna non c’è stato alcun ferito e, al momento, l’artefice dell’non sembra essere stato identificato. Sono quattro anni che l’a lavora sul, che all’inizio di settembre, dopo essere stata collocata in Porta Maggiore, era finita sotto i riflettori per via di un falso allarme esplosivi.