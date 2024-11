Sport.quotidiano.net - Il riscatto di Pellegri. Potenza, intuito e qualità : "Il gol? Nasce dal mister»

Serata particolare quella di lunedì scorso per Pietro, che contro il Como ha trovato il suo primoin azzurro, alla prima da titolare in campionato. Una rete pesante che è valsa il successo contro i lariani ed interrompe un digiuno personale di quasi sei mesi. L’ultima marcatura dell’attaccante azzurro risale infatti allo scorso 12 maggio a Verona, quando firmò il 2-1 con cui il Torino sbancò il Bentegodi. Un, quest’ultimo, che ha meritato quindi una dedica speciale. "Lo dedico alla mia compagna, che mi è sempre stata vicino anche nei momenti meno felici – ha specificatonel post partita – stiamo aspettando una bambina, è quasi all’ottavo mese". Ci sono volute sei partite, ma alla fine la squadra di D’Aversa è riuscita a sfatare anche il tabù Castellani-Computer Gross Arena, trovando in un colpo solo il primoe la prima vittoria in casa.