Il centrocampista del Manchester City Silva ammette siamo in un luogo buio in questo momento

2024-11-06 00:55:22 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voiarticolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Bernardoha ammesso che ilera in un “posto oscuro” dopo aver subito un duro 4-1 in casa dello Sporting CP stasera – la terza sconfitta consecutiva. In una serata annunciata come Pep Guardiola contro Ruben Amorim, è stato il nuovo allenatore delUnited a vincere, guadagnandosi il plauso del pubblico di Jose Alvalade nella sua ultima partita casalinga in carica. L’ex attaccante del Coventry Viktor Gyokores ha segnato una tripletta per lo Sporting mentre ilcrollava dopo aver dominato il primo tempo. Phil Foden ha portato gli ospiti in vantaggio prima che Gyokores diventasse il centro della scena. Anche Erling Haaland ha sbagliato un rigore nel secondo tempo per complicare una serata infelice per il, che non perde tre partite di seguito dalla stagione 2017-18.