Isaechia.it - Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi duro contro Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: “Ecco qual è il loro obiettivo!”

Nella Casa delha mosso una precisa accusa ae Lor. Il coreografo, che già in precedenza aveva espresso perplessità circa il reale coinvolgimento tra i due inquilini, ha confidato a Luca Calvani di credere chee Lorvogliano “prendere illlo della Casa“. Tutto è partito da una richiesta di Luca Giglioli al marito di Carmen Russo: il parrucchiere ha infatti proposto al coreografo un’idea per il Talent Show. Si tratta, però, di un’idea venuta in mente a Lor, che ha avanzato l’ipotesi di fare uno sketch comico sulla danza classica.ha quindi spiegato a Giglio che, pur non escludendo a priori le proposte (che sarebbero potute servire in futuro), la realizzazione dello sketch sarebbe stata difficile in quanto aveva già pensato a una scaletta.