Ilfattoquotidiano.it - Fa male leccare il coperchietto dello yogurt? La risposta agli esperti

C’è chi ripulisce ilcon la lingua, e chi più educatamente con il cucchiaio, ma lo scopo è sempre lo stesso: divorare gli schizzi di. Se prima sorge spontanea la domanda: “Ma perché losi appiccica al?” (spoiler: è la sua natura di prodotto fermentato), poi viene l’atroce dubbio: ma faràla parte interna del? Partiamo dall’atroce dubbio, che per fortuna è infondato ma che di certo preoccupa di più. Foglio protettivoIlinterno dei vasetti di plastica viene applicato a scopo protettivo, per evitare ogni contatto con l’esterno e tenere al riparo il prodotto da eventuali contaminazioni – garantendone la qualità – oltre che per evitarne la fuoriuscita. Sembra fatto di alluminio, perciò suscita il timore che loa contatto possa essere contaminato e con il tempo si possano avere dei danni.