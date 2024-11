Dilei.it - F come Fitosteroli: cosa sono e quali alimenti ne sono ricchi

molecole naturali molto simili per struttura al colesterolo animale. Queste sostanze, però, aiutano a migliorare la salute del cuore e del sistema vascolare, tenendo sotto controllo i livelli di colesterolo del sangue. Infatti, aiutano a limitare l’assorbimento del colesterolo LDL nell’intestino e quindi aiutano a ridurre il rischio cardiovascolare.gli altri benefici deipossiamo inserirli all’interno dell’alimentazione quotidiana? Continuando a leggere l’articolo del magazine di DiLei è possibile scoprire tutto ciò che c’è da sapere suie perché dovrebbero far parte della propria dieta. Con una vita san edisi può fare la differenza per il proprio benessere cardiovascolare.? I, chiamati anche steroli vegetali,dei componenti grassi presenti all’interno delle piante.