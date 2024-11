Enel l’utile sale del 162% a 58 miliardi in nove mesi

Lapresse.it - Enel, l’utile sale del 16,2% a 5,8 miliardi in nove mesi

ha chiuso i primidel 2024 riportando ricavi per 57.634 milioni di euro, in calo del 17,1% rispetto ai 69.534 milioni di euro neidel 2023. L’Ebitda ordinario si attesta a 17.449 milioni di euro (16.386 milioni di euro neidel 2023, +6,5%) enetto ordinario del gruppo si attesta 5.846 milioni di euro (5.033 milioni di euro neidel 2023, +16,2%), con un aumento “principalmente riconducibile all’andamento positivo della gestione operativa ordinaria, unitamente alla riduzione degli oneri finanziari netti e alla minore incidenza delle interessenze dei terzi”. La variazione dei ricavi “è principalmente riconducibile ai minori volumi di energia termoelettrica prodotti e alle minori quantità di energia elettrica e gas vendute sui mercati finali in un regime di prezzi decrescenti, unitamente alle variazioni di perimetro nei due periodi a confronto.