DI LIVIO: "MILAN ANCORA IN CORSA PER LO SCUDETTO. ALLA JUVE MANCA IL PIANO B"

L’intervista completa ad Angelo Di, ex calciatore di Fiorentina entus: i commenti post Champions suntus e Roma “LA VITTORIA DELSUL REAL PUO’ FAR CAMBIARE ROTTA IN CAMPIONATO“- “Ilci ha fatto brillare gli occhi, ha fatto una partita straordinaria. Mi auguro che questa gara sia un punto di partenza per cambiare rotta anche in campionato. Avete visto che squadra che ha il? Ci sono molti giocatori esperti. Io considero ilda. Adesso i punti sono tanti, ma può essere fastidiosa fino a fine campionato. Mbappé ha rovinato un po’ il gruppo del Real Madrid secondo me. Leao? Ogni tanto la panchina fa bene. Musah ieri migliore in campo. E’ un centrocampista, ma ha giocato come quinto di destra. “CONCEICAO FURBO IN LILLE-, MA IL RIGORE NON E’ COSI’ SCANDALOSO” – “ntusun po’ ilB, perché il gioco si sviluppa molto sugli esterni.