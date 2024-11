Desertificazione bancaria in Toscana sì ad osservatorio regionale

Leggi tutto su Corrieretoscano.it

in, sì adin, la chiusura progressiva degli sportelli bancari riduce l’accesso ai servizi finanziari per i residenti in determinati territori e ha conseguenze particolarmente rilevanti nelle aree interne, rurali e montane, dove anche le alternative digitali sono spesso insufficienti a causa della mancanza di infrastrutture adeguate. Per contrastare il fenomeno, che comporta un “isolamento crescente per le persone residenti in queste aree, con un rischio di esclusione sociale ed economica”, specie per le fasce della popolazione d’età più avanzata, e ha come ulteriore effetto anche quello di una difficoltà di finanziamento delle piccole e medie imprese dei territori considerati”, la commissione istituzionale per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne della, presieduta da Marco Niccolai (Partito Democratico) ha approvato con voto unanime una proposta di risoluzione in merito all’istituzione di unsulla