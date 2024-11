Ilgiorno.it - Con la “legge anti-suicidi” posso salvare la casa se ho un mutuo?

Pillitteri Capita non di rado che, in una situazione di sovraindebitamento, sia presente anche ilipotecario sulla prima. In questi casi il timore è quello di vederla andare all’asta. Ed è quello di cui mi scrivono due lettori chiedendo se, attraverso la procedura della l. 3/2012, sia possibile “” l’immobile. Va subito premesso che, diversamente dagli altri debiti, ungarto da ipoteca non può essere oggetto di riduzione. E’ possibile solo se si dimostra che un eventuale messa all’asta frutterebbe meno dell’importo ridotto che viene proposto. Il che è veramente assai raro. Esiste però un modo per evitare di perdere lain cui si vive e liberarsi degli altri debiti. Lo prevede la nuova formulazione della lege “” che, fino alla riforma del 2022, contemplava, invece, la sola ipotesi di messa in liquidazione degli immobili ipotecati.