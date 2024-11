Game-experience.it - Black Myth: Wukong gira meglio su PS5 Pro, stando ad un video confronto con PS5 Standard

non supporta ufficialmente la PS5 Pro, ma nonostante questo sembraresulla nuova console di Sony, presentando un framerate più stabile e sensibilmente più alto in alcune situazioni. Grazie ad un nuovo, pubblicato come sempre dall’El Analista de Bits, il gioco di Game Science riesce a sfruttare la maggiore potenza computazionale di PlayStation 5 Pro ottenendo un vantaggio di circa 10-15 frame nelle scene più concitate e difficili da gestire. Come abbiamo accennato ad inizio articolo, il team di sviluppo cinese non ha ancora pubblicato una patch per, con l’apprezzato action con elementi souls-like che di conseguenza non riesce a sfruttare in modo nativo le novità hardware e software che contraddistinguono PS5 Pro. Di conseguenza le migliorie alle prestazioni offerte da, con un framerate più stabile, sono dovute alla mera potenza aggiuntiva che caratterizza PlayStation 5 Pro, con Game Science che potrebbe pubblicare in futuro una patch dedicata appositamente alla nuova console.